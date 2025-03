TA postać może pojawić się w filmie Marvela. Widzieliście ją w Doktorze Strange'u 2

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od czasu Doktor Strange w multiwersum obłędu, nie zobaczyliśmy w MCU pewnej postaci – ale to może się zmienić w nadchodzącym Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday – kto może powrócić do MCU?

Alex Perez za pośrednictwem The Cosmic Circus sugeruje, że Clea (grana przez Charlize Theron) ma pojawić się w Avengers: Doomsday. Przy okazji przypomina też, że prawdopodobne jest też znalezienie się tam takich bohaterek jak America Chavez, She-Hulk czy Scarlet Witch.

Debiut Clei w MCU odbył się w scenie po napisach filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu. Pojawiła się tam na krótko (przekonuje Doktora Strange'a do towarzyszenia jej w Mrocznym Wymiarze) i nie została nawet nazwana po imieniu, jednak jej obecność sugeruje, że Marvel Studios miało na nią jakieś większe plany. Przez ostatnie trzy lata nie pojawiła się w żadnej produkcji i to właśnie nadchodzący film braci Russo ma być tym, który to zmieni.

Premiera kinowa filmu Avengers: Doomsday została zaplanowana na 1 maja 2026 roku.