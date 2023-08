W garniturach - producent wykonawczy o możliwej kontynuacji i powrocie Meghan Markle

Źródło: materiały prasowe

W najnowszym wywiadzie dla TVLine producent wykonawczy Gene Klein został zapytany o to, czy powstanie kolejny sezon serialu W garniturach. Klein stwierdził, że wspominał showrunnerowi Aaronowi Korshemu o telefonie, którego spodziewa się w sprawie kontynuacji, a to wszystko z powodu popularności rebootów i spotkań po latach

- Ale nie wiem nic na temat żadnych poważnych rozmów w tej sprawie. To po prostu jedna z tych rzeczy, co do których nie byłbym zaskoczony – gdyby ktoś do mnie zadzwonił pewnego dnia. Ale jak dotąd nic mi o tym nie wiadomo. – dokończył Klein.

Producent wypowiedział się też o możliwości powrotu do serialu Meghan Markle, która w 2018 roku zrezygnowała z roli Rachel. Scenarzyści zostawili jednak furtkę, ponieważ bohaterka wyjechała z miasta. Niestety po ślubie z księciem Harrym jest to trudna sprawa i może okazać się niewykonalna.

- Zakładałbym, że to po prostu niemożliwe - stwierdził Gene Klein.

W garniturach to serial opowiadający o grupie prawników, który w Polsce możemy obejrzeć na Netflixie. Pierwszy sezon ukazał się w 2011 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Jedną z dużych zmian było zniknięcie z obsady Meghan Markle, która opuściła produkcję po swoim ślubie z księciem Harrym. Ostatni sezon serialu ukazał się w 2019 roku.