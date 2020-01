W lesie dziś nie zaśnie nikt - nowy teaser. Pierwszy polski slasher!

W lesie dziś nie zaśnie nikt opowiada o grupie nastolatków uzależnionych od technologii, którzy trafiają na obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli stoczyć bój o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach internetu.

Jest to pierwszy polski slasher, czyli film osadzony w tym samym podgatunku co serie Halloween czy Piątek trzynastego. W obsadzie są Julia Wieniawa, Wiktoria Gąsiewska, Michał Lupa, Stanisław Cywka, Sebastian Dela, Mirosław Zbrojewicz, Gabriela Muskała, Wojciech Mecwaldowski, Piotr Cyrwus i Olaf Lubaszenko.

Za kamerą stoi Bartosz M. Kowalski, twórca nagradzanego Placu zabaw. Tak komentuje swój film:

– Rodzima kinematografia nie miała szczęścia do kina grozy i dziś horror w Polsce praktycznie nie istnieje. A przecież to pierwotny gatunek kina, który od zawsze cieszył się zainteresowaniem widzów. Jako pasjonat horrorów od dziecka, od lat marzyłem żeby robić takie kino. I mam nadzieję, że nasz slasher choćby uchyli drzwi do tego gatunku w naszym kraju.

W lesie dziś nie zaśnie nikt - teaser

Nowy teaser pokazuje więcej scen, bohaterów oraz zło, które zabija nastolatków.

W lesie dziś nie zaśnie nikt - galeria

W lesie dziś nie zaśnie nikt - plakat

W lesie dziś nie zaśnie nikt - premiera w marcu 2020 roku.