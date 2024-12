Nie tylko Indiana Jones i Wielki Krąg. MachineGames zajęte jest innymi projektami

fot. Bethesda

Reklama

Studio MachineGames, znane z serii Wolfenstein oraz najnowszej produkcji Indiana Jones and the Great Circle, pracuje nad kilkoma niezapowiedzianymi projektami. Informacje te pojawiły się na profilu LinkedIn Pete’a Warda, dyrektora ds. dźwięku w tym zespole.

Według dostępnych informacji, studio, oprócz zakończonej już pracy nad Indiana Jones i Wielki Krąg, skupia się obecnie na jednym z niezapowiedzianych tytułów. Chociaż szczegóły dotyczące tych projektów są owiane tajemnicą, wiele wskazuje na to, że jednym z nich może być kontynuacja Wolfenstein II: The New Colossus. Od premiery tej gry niebawem minie osiem lat. W tym czasie seria nie otrzymała żadnej gry z głównego nurtu, pojawił się jedynie mniejszy spin-off opowiadający o losach Zofii i Jess. Czas najwyższy to zmienić.