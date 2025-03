Historyczna zmiana w Disneyu. Powołano związek zawodowy wprowadzający masę zmian

fot. materiały prasowe

To historyczna chwila dla pracowników kierownictwa produkcji w Disneyu. Variety poinformowało o podpisaniu umowy związkowej pomiędzy nimi a Walt Disney Animation Studios. Pierwsze doniesienia w tej sprawie pojawiły się w lutym 2023 roku. Wówczas znakomita większość pracowników opowiedziała się za stworzeniem związku. W głosowaniu o ratyfikowanie związku wzięła udział 96% możliwych głosujących, z czego aż 93% zdecydowało się na oddanie głosu "za".

Duża zmiana w Walt Disney Animation Studios

Orzeczenie potwierdziło prawo etatowych koordynatorów produkcji, nadzorców produkcji i kierowników produkcji do zrzeszania się w związkach zawodowych International Alliance of Theatrical Stage Employees i The Animation Guild, IATSE Local 839. Nowa umowa zapewnia teraz pracownikom ochronę, a także świadczenia emerytalne i zdrowotne. Podniesiono też stawki do poziomu minimalnego. To 24% wzrost dla kierowników produkcji, 29% dla nadzorców produkcji i 35% dla koordynatorów produkcji. Były to do tej pory najgorzej opłacane stanowiska.

Podobne negocjacje są obecnie przeprowadzane w DreamWorks Animation.