WandaVision - nowe szczegóły produkcji. Bohaterowie na kolejnych zdjęciach z serialu

fot. Disney+

WandaVision to pierwszy z seriali MCU, który zadebiutuje na platformie Disney+. Na dobre rozpoczyna się kampania promocyjna produkcji. Entertainment Weekly zaprezentowało okładkę przedstawiającą tytułowych bohaterów oraz nowe zdjęcia z produkcji, które możecie obejrzeć poniżej.

Ponadto w materiale towarzyszącym fotografiom możemy przeczytać, że projekt jest swoistym listem miłosnym, hołdem dla kultowych seriali komediowych z udziałem publiczności i złotego wieku telewizji. Co ciekawe pomysłodawcą takiej formuły był fan tego gatunku i szef Marvel Studios, Kevin Feige. I tak pierwszy raz w swojej historii Marvel Studios zaprosiło widzów na nagranie programu. Elizabeth Olsen i Paul Bettany grający główne role w serialu ćwiczyli swoje wejścia jak w teatrze przy wystawianiu sztuki a członkowie ekipy używali soczewek z epoki i oświetlenia, aby uchwycić ten senny blask vintage. A kiedy bordowa skóra Visiona nie wyglądała dobrze w skali szarości, wizażyści pomalowali aktora na niebiesko.

Olsen obiecała szansę zbadania przeszłości Wandy i pełnych możliwości jej mocy telekinetycznych w serialu. Nie chciała zdradzić na jakich komiksach o bohaterce oparto jej historię w produkcji, bo jak powiedziała byłyby to spoilery.

Co do nowych aktorek w produkcji, to Kathryn Hahn wciela się w Agnes, stereotypową wścibska sąsiadkę, a Teyonah Parris gra dorosłą wersję Moniki Rambeau znanej choćby z Kapitan Marvel.

Niewiele wiadomo na temat fabuły serialu. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu Avengers: Endgame. Wanda Maximoff i Vision żyją sobie na wyidealizowanych przedmieściach i zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest tym, co się wydaje. Jak jakiś czas powiedział twórca projektu Matt Shakman produkcja będzie połączeniem sitcomu i epickiej akcji znanej z widowisk MCU. Serial skupi się na tej dziwnej miłości, która zrodziła się między Wandą a Visionem. Podobno w produkcji ważną rolę ma odegrać organizacja S.W.O.R.D., która specjalizuje się w obronie Ziemi przed kosmicznymi zagrożeniami.

W obsadzie znajdują się między innymi Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park i Teyonah Parris.