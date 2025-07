Kolejna zapowiedź serialu Obcy: Ziemia. Jeszcze więcej nowych scen z ksenomorfem!

fot. Patrick Brown/FX

Do premiery pierwszego serialu z uniwersum Obcego pozostało jeszcze kilka tygodni. W tym czasie stacja FX Networks opublikowała nowy materiał wideo, który daje lepszy pogląd na to, czego można się spodziewać po tej produkcji.

FX Networks zaprezentował nowy materiał z serialu Obcy: Ziemia. Wideo przedstawia znane i nowe sceny. Fani ksenomorfa będą zadowoleni z tej zapowiedzi, ponieważ pojawia się w niej dość często i to w pełnej okazałości. Poza tym obsada i twórca serialu, Noah Hawley, opowiadają o innych motywach, które będą dla tej produkcji istotne. Na przykład - "Co to znaczy być człowiekiem?" Lub: "Czy ludzkość jest warta ratowania?"

Wielokrotnie pada też potwierdzenie tego, co podejrzewano wcześniej. Na rozbitym statku kosmicznym znajduje się więcej niż tylko jedna nieprzyjazna forma obcego życia. Wygląda na to, że bohaterowie będą walczyć zatem nie tylko z ikonicznym ksenomorfem.

Obcy: Ziemia - co wiadomo o fabule?

Gdy tajemniczy statek rozbija się na Ziemi, młoda kobieta i oddział żołnierzy wyruszają na miejsce, by przeszukać wrak i odnaleźć rozbitków. Wkrótce odkrywają przerażające stworzenia, o których istnieniu nikt nie miał pojęcia. Decyzja, którą podejmą, może zmienić losy planety.

W głównej roli występuje Sydney Chandler. W obsadzie znaleźli się także: Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille i Moe Bar-El.

Premiera Obcy: Ziemia odbędzie się 12 sierpnia. W Polsce serial będzie dostępny na Disney+.

