The Falcon and the Winter Soldier - prototyp zabawki zdradza wygląd Sama Wilsona jako Cap?

fot. Marvel Studios

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować na Disney+ jeszcze w tym roku, ale ostatecznie do tego nie dojdzie. Udało się jednak zakończyć zdjęcia w Pradze, które realizowane były pomimo wciąż rosnącej liczby zakażeń w Czechach. W sieci nie ma zbyt wielu oficjalnych materiałów promujących produkcję. Pojawiają się jednak co jakiś czas wycieki grafik lub zdjęć, które mogą sugerować pewne rzeczy z serialu.

Tym razem jest to zdjęcie prototypu zabawki, która prawdopodobnie przedstawia Sama Wilsona (Anthony Mackie) jako Kapitana Amerykę. Z wcześniejszych materiałów wiemy, że Falcon na początku serialu będzie działał właśnie pod tym pseudonimem i być może dopiero na koniec przejmie tarczę. Poniższe zdjęcie zabawki pochodzi podobno z serii kolekcjonerskiej i jest to jeszcze nieskończony produkt. Pokazuje jednak kilka elementów, które być może będą zawarte w rzeczywistym kostiumie Sama Wilsona. Zobaczcie:

The Falcon and the Winter Soldier zadebiutuje na Disney+ w 2021 roku.