Pierwsze informacje o 5. sezonie Detektywa - kiedy premiera? Serial opuści mroźną Alaskę

fot. HBO

W 2024 roku pojawiła się 4. sezon kultowego serialu HBO, czyli Detektyw: Kraina nocy. Produkcja zebrała pozytywne opinie od krytyków i publiczności, choć nie zdołała prześcignąć legendarnego 1. sezonu. Mimo tego udało się jej zdobyć nagrodę Emmy, którą zwyciężyła Jodie Foster wcielająca się w jedną z głównych ról.

Po sukcesie 4. sezonu szybko pojawiły się doniesienia o planach na stworzenie kolejnej serii. Teraz dowiedzieliśmy się nowych szczegółów na jej temat.

Pierwsze informacje o 5. sezonie Detektywa - kiedy premiera?

Deadline poinformowało o przeniesieniu akcji z mroźnej Alaski do innego stanu USA. Powiedziała o tym Francesca Orsi, jedna z szefowych HBO:

[5. sezon] dzieje się w Nowym Jorku w Jamaica Bay. Issa [showrunnerka Krainy nocy] ma dużo do powiedzenia, podobnie do 4. sezonu. To inne środowisko, ale równie ciekawe.

Obecnie trwa casting, a produkcja ma się rozpocząć w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Premiera jest zaplanowana na 2027 rok. W grudniu 2024 informowano, iż 5. sezon ma się w jakiś sposób łączyć z wątkami zapoczątkowanymi w Krainie nocy.

