Warhammer 40,000 jako serial. Drugi projekt w planach

Warhammer 40,000 doczeka się drugiego serialu. Tak twierdzi Andy Smillie z Warhammer Media, który zdradził jedynie, że projekt jest w planach i jest on antologią, czyli każdy sezon to zamknięta historia. Są to wstępne plany i jeszcze oficjalne prace nie ruszyły.

Przyznaje, że zależy im na jakości. Chcą, aby ludzie wiedzieli, że jeśli zobaczą na ekranie markę Warhammer, to jest znak, że będzie to coś dobrego. Dlatego chcą tworzyć coś wyjątkowego dla fanów. Dodaje też takie małe marzenie:

- Wyobraźcie sobie, że pewnego dnia siedzicie w kinie i nagle z mrocznej mgły wyłania się Space Marine. Kino pełne ludzie wiwatuje na cześć Warhammera. To byłoby coś wspaniałego.

Warhammer 40,000 - serial aktorski w produkcji

Przypomnijmy, że w lipcu 2019 roku ogłoszono pierwszy wysokobudżetowy serial aktorski zatytułowany Eisenhorn. Twórcą jest Frank Spotnitz, znany z hitu The Man in the High Castle. Bohaterem jest George Eisenhorn, który wraz ze swoimi ludźmi walczy z obcymi, heretykami i demonami. Na razie nie wiadomo, na jakim etapie są prace.