Te fantazje mogą stać się rzeczywistością za sprawą polskiego wynalazcy! Tomasz Patan, inżynier i wizjoner technologii, zaprezentował światu Volonaut Airbike – jednoosobowy latający pojazd przypominający ścigacze znane z uniwersum Gwiezdnych wojen, który może osiągać prędkość nawet 200 km/h. Nadal nie doczekaliśmy się latających deskolotek z Powrotu do przyszłości 2 czy latających samochodów z Łowcy androidów, więc może chociaż ścigacze z Powrotu Jedi przeniosą nas w przyszłość.

Tomasz Patan nie jest nowicjuszem w dziedzinie innowacyjnych technologii lotniczych. Jako współzałożyciel firmy Jetson oraz założyciel startupu Volonaut, zdobył już światowy rozgłos w 2021 roku, gdy zaprezentował Jetson ONE – lekki elektryczny pojazd pionowego startu i lądowania, który nie wymagał licencji pilota w USA. Jego najnowsze dzieło budzi jednak o wiele większe emocje.

Co ciekawe, Volonaut Airbike nie jest jedynie koncepcją czy wizualizacją – to rzeczywisty, działający prototyp. Patan pracował nad nim w tajemnicy, nie informując opinii publicznej o swoim projekcie aż do oficjalnej prezentacji w postaci filmu prezentującego możliwości pojazdu, opublikowanego 4 maja, czyli May the Fourth – w święto fanów Gwiezdnych wojen, w którym człowiek przebrany za imperialnego zwiadowcę leci na Airbike'u przez las.

Volonaut Airbike ma być technologicznym majstersztykiem. W przeciwieństwie do wielu dronów czy helikopterów nie posiada on wirujących śmigieł. Zamiast tego wykorzystuje napęd odrzutowy, dzięki któremu ma osiągać prędkość do 200 km/h, dając użytkownikowi wrażenia podobne do jazdy sportowym motocyklem, ale z dodatkowym wymiarem swobody. Pozycja kierującego przypomina tę na motocyklu, co zapewnia intuicyjne sterowanie i niesamowite widoki.

Wedlu twórcy pojazd jest około siedem razy lżejszy od tradycyjnego motocykla. Osiągnięto to dzięki wykorzystaniu zaawansowanych materiałów z włókna węglowego, zastosowaniu technologii druku 3D oraz minimalistycznemu podejściu do konstrukcji. Lekkość jest istotna ze względu na potencjalny zasięg ścigacza.

Airbike wyposażony jest w zaawansowany, autorski system stabilizacji, wspomagany przez komputer pokładowy. Umożliwia on automatyczne zawisanie w powietrzu oraz intuicyjne sterowanie nawet osobom bez doświadczenia w pilotażu. System upraszcza kierowanie pojazdem, pozwalając użytkownikowi skupić się na pilotowaniu, a nie na próbach utrzymania równowagi w powietrzu.

Volonaut Airbike przyciąga uwagę swoim innowacyjnym designem i obietnicą nieskrępowanej wolności, ale brak szczegółowych informacji o systemie napędowym, czasie i pułapie lotu czy źródle zasilania rodzi pytania o rzeczywiste możliwości prototypu.

Nie znamy też daty wprowadzenia na rynek czy planowanej ceny wynalazku. Przed pełną komercjalizacją Tomasz Patan będzie musiał zalegalizować swój pojazd do ruchu powietrznego na wszystkich rynkach, na których planuje sprzedawać swój latający motocykl, co może być trudniejsze niż samo stworzenie takiego wynalazku.

Pozostają też liczne pytania o bezpieczeństwo poruszania się takim pojazdem – wszyscy wiemy, jak skończyli imperialni zwiadowcy na Endorze!

