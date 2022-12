Wednesday - serial jest gigantycznym sukcesem. Kiedy zamówienie 2. sezonu?

fot. Netflix © 2022

2. sezon Wednesday jest pewny. Według portalu Deadline Netflix już finalizuje zamówienie 2. sezonu. Mają oni ogłosić powstanie 2. sezonu na początku 2023 roku.

Obecnie poszukiwani są scenarzyści, którzy zasilą ekipę przy pracy. Zaczyna się też proces poszukiwania lokacji do określonych scen z nowymi miejscami.

Wednesday - rekord

Wednesday zanotowała do tej pory 1,022,190,000 obejrzanych godzin. Jest to drugi anglojęzyczny serial w historii, który przekroczył barierę miliarda obejrzanych godzin. Pierwszym był 4. sezon Stranger Things. Z tego też powodu 2. sezon Wednesday jest pewny, bo po takim sukcesie nie jest to możliwe, by on nie powstał.

Za sterami serialu stoją Alfred Gough i Miles Millar. Tim Burton stał za kamerą pierwszych czterech odcinków i jest też producentem wykonawczym. Na ten moment nie wiadomo, czy wyreżyseruje odcinki 2. sezonu.