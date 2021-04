West Side Story - teaser musicalu. Steven Spielberg powraca

fot. NIKO TAVERNISE/TWENTIETH CENTURY STUDIOS./ Vanity Fair

Teaser West Side Story został opublikowany podczas gali rozdania Oscarów dnia 26 kwietnia 2021 roku. Pokazuje on zalążki historii i charakterystyczny styl reżysera budowany przez fantastyczne zdjęcia Janusza Kamińskiego. Co ciekawe, jest to pierwszy kinowy musical w karierze reżyserskiej Stevena Spielberga. Za scenariusz odpowiada Tony Kushner, dwukrotnie nominowany do Oscara za filmy Spielberga - Lincoln i Monachium.

West Side Story - o czym film?

Jest to historia o zakazanej miłości i rywalizacji pomiędzy dwoma ulicznymi gangami zwanymi Rakiety i Rekiny. Oba mają inne pochodzenie etniczne.

Przypomnijmy, że West Side Story oparty jest na broadwayowskim musicalu z 1957 roku.

West Side Story - zwiastun

West Side Story - obsada

W postacie Rakiet wcielają się: Anybodys (Ezra Menas), Mouthpiece (Ben Cook), Action (Sean Harrison Jones), Riff (Mike Faist), Baby John (Patrick Higgins). Tony (Ansel Elgort) i Marię (Rachel Zegler). W rolach Rekinów występują: Bernardo (David Alvarez), Quique (Julius Anthony Rubio), Chago (Ricardo Zayas), Chino (Josh Andres Rivera), Braulio (Sebastian Serra) i Pipo (Carlos Sanchez Falu).

West Side Story

West Side Story - premiera w grudniu 2021 roku w kinach. Film miał wejść pod koniec 2020 roku, ale został opóźniony przez pandemię koronawirusa.