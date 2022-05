Wiedźmin - 3. sezon serialu może poruszyć mroczny wątek z książek Andrzeja Sapkowskiego

Netflix

Trwają obecnie prace nad 3. sezonem serialu Wiedźmin na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego. Nowa taśma z przesłuchania do produkcji może wyjawiać znany z powieści wątek, który być może zobaczymy w nowej osłonie. Otóż do sieci trafiło nagranie z próby aktorki Clare Holman, która starała się o rolę nazwaną "Archway". W scenie, która znalazła się na taśmie postać mówi o potężnym zaklęciu związanym z kontrolą umysłu i osobie, która go użyła. Bohaterka twierdzi tylko, że ten ktoś ma wielkie plany i różnorodne zainteresowania.

To przywodzi na myśl pewną kwestię z książek. Vilgefortz w powieściach przeprowadzał eksperymenty na młodych, ciężarnych dziewczynach. Bardzo możliwe, że czarodziej jest wspomniany w dialogu jako osoba o wielkich planach. Scena sugeruje, że najprawdopodobniej twórcy będą chcieli zmienić wątek związany z eksperymentami Vilgefortza z jego genetycznego charakteru na taki związany z kontrolą umysłu. To oczywiście na razie tylko domysły.

Wiedźmin 3. sezon - obsada

W obsadzie 3. sezonu znajdują się między innymi Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey i Safiyya Ingar.