Wiedźmin - nowa aktorka w 3. sezonie. Czy to fałszywa Ciri?

fot. Netflix

Obecnie trwają zdjęcia do 3. sezonu Wiedźmina od Netfliksa. Na planie jest obecny reżyser Gandja Monteiro, który jest odpowiedzialny za 3. i 4. odcinek. Jak podaje dobrze poinformowana strona redanianintelligence.com do obsady dołączyła Frances Pooley, która jest znana z takich produkcji jak Bridgertonowie czy Wersal. Prawo krwi.

Wyjawiono, że młoda aktorka wciela się w postać o imieniu Teryn, która nie występuje w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Jednak fani domyślają się, że Pooley zagra fałszywą Ciri, która znajduje się w Nilfgaardzie, ponieważ jest nie tylko bardzo podobna z wyglądu do Freyi Allan (Ciri), ale również są tak samo wysokie i są w podobnym wieku. Kilka miesięcy temu odbył się casting do postaci o imieniu "Parsons", którą opisywano jako „uczennicę, której wyprano mózg, aby uwierzyła, że jest kimś innym”. Fani uważają, że dotyczyło to właśnie "fałszywej princessy" i postaci Teryn.

Frances Pooley

Ponadto Pooley była ostatnio w Longcross Studios, aby nakręcić swoje sceny. Do tego Bart Edwards, który wciela się w cesarza Emhyra, dodał zdjęcie na swoim Instagramie, które ujawnia, że wrócił na kontynent, aby zagrać swoją postać. Dlatego fani przypuszczają, że aktorzy zagrali wspólne sceny.

W książkach Sapkowskiego, którym inspiruje się serial, fałszywa Ciri zostaje przywieziona do Nilfgaardu do cesarza Emhyra jako Cirilla Fiona. Tylko Emhyr wiedział, że nie jest jego córką. Co ciekawe Sapkowski nigdy nie wyjawił prawdziwego imienia tej bohaterki.

Warto przypomnieć, że w 1. sezonie pojawiła się już jedna fałszywa Ciri, gdy królowa Calanthe próbowała oszukać Geralta, który przyjechał po Dziecko Niespodziankę. Zagrała ją Viola Prettejohn.

fot. redanianintelligence.com

Zdjęcia do 3. sezonu Wiedźmina potrwają do września 2022 roku. Premiera nowej serii jest zaplanowana na 2023 rok.