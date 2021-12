Wiedźmin - Andrzej Sapkowski o 2. sezonie. Jest komentarz i opinia

fot. Netflix

Wiedźmin powraca z 2. sezonem, który został niezwykle pozytywnie odebrany przez krytyków. Wszyscy zgodnie twierdzą, że jest pod każdym względem lepszy niż pierwszy sezon. Ma on obecnie 95% pozytywnych opinii (w porównaniu do 68% pierwszej serii) ze średnia ocen 7.9/10. Najnowsza opinia pochodzi z najważniejszego źródła i Netflix podjął decyzję, by się tym podzielić. Sam Andrzej Sapkowski obejrzał 2. sezon i niezmiernie mu się podobał.

Andrzej Sapkowski o Wiedźminie

Sama showrunnerka Lauren S. Hissrich skomentowała słowa Sapkowskiego na Twitterze, ciesząc się z jego wsparcia i dobrej opinii o jej pracy. Jak mówi:

- To osoba, na które mi najbardziej zależy, aby nasza adaptacja chroniła jego powieści, uhonorowała jego historię, dzieliła się jego światem z większą grupą odbiorców. Do tego kocha to, co robimy? To jest wszystko, czego potrzebuję, aby robić to dalej!

Wiedźmin - premiera 2. sezonu serialu już 17 grudnia w Netlfixie. Liczy on 8 odcinków.