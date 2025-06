Najlepsze filmy pierwszej połowy 2025 roku. Live action od Disneya, solidny Marvel i śpiewający małpiszon

fot. materiały promocyjne

Początek 2025 roku w kinie nie należał do najbardziej dynamicznych i właściwie nikogo to już nie dziwi. Pierwsze miesiące tradycyjnie zdominowały filmy nagrodzone i nominowane do Oscarów, które trafiły do polskich kin z lekkim opóźnieniem. Na głośne premiery, wielkie budżety i efektowne blockbustery musieliśmy chwilę poczekać.

Czym zaskoczyła nas pierwsza połowa 2025 roku w kinie? Marvel zaprezentował dwie nowe produkcje. Jedna z nich tylko utwierdziła widzów w przekonaniu, że MCU jest na zakręcie, ale druga okazała się miłym zaskoczeniem i to właśnie ją znajdziecie w naszym zestawieniu. Na dużym ekranie pojawiły się także dwie udane aktorskie wersje klasycznych animacji. Obie zrealizowane z rozmachem i sercem. Do tego otrzymaliśmy nietypową biografię gwiazdy muzyki pop w odważnej formie, która wzbudziła wiele dyskusji.

Świetnie wypadła trzecia odsłona mrocznej serii o zombieapokalipsie oraz muzyczna i klimatyczna opowieść o wampirach. Największym zaskoczeniem okazała się jednak ekranizacja pewnej popularnej gry, którą wszyscy skazywali na druzgocącą porażkę. Kto wie, czy nie był to jeden z najbardziej rozrywkowych i szalonych seansów tego roku.

Co jeszcze warto było zobaczyć w kinie do połowy 2025? Odpowiedź znajdziesz w naszej galerii!

Najlepsze filmy pierwszej połowy 2025

