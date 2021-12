Wiedźmin - Tomasz Bagiński o 2 sezonie, dalszych planach i scenach usuniętych [WYWIAD VIDEO]

foto. naEKRANIE.pl

Tomasz Baginski jest producentem serialu Wiedźmin. To on przyniósł ten projekt do Netflixa i przekonał streamingowego giganta do realizacji produkcji w formie serialu. Od tego czasu minęło już prawie 5 lat, a fani na całym świecie dostali pierwszy sezon oraz film anime Wiedźmin: Zmora Wilka. W przygotowaniu jest również spin off zatytułowany Wiedźmin: Rodowód krwi, a już 17 grudnia premier będzie miał 2 sezon Wiedźmina. Z tej okazji Dawid Muszyński spotkał się z Bagińskim by porozmawiać o pracy nad nową odsłoną, wyciąganiu błędów z poprzedniej oraz scenach które podobno zostały usunięte w czasie montażu.

Zachęcamy Was do obejrzenia całej rozmowy.

Wiedźmin 2 - opis fabuły

Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie pod Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę do najbezpieczniejszego miejsca, jakie zna, czyli do swojego dawnego domu w Kaer Morhen. Podczas gdy królowie, elfy, ludzie i demony z Kontynentu walczą o dominację poza jego murami, wiedźmin musi bronić dziewczynę przed czymś znacznie bardziej niebezpiecznym: tajemniczą mocą, która w niej drzemie.

Wiedźmin 2 - obsada

Jako główni bohaterowie powrócą: Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) i Freya Allan (Ciri). Wśród pozostałej obsady są między innymi: Joey Batey (Jaskier), Mimi Ndiweni (Fringilla), Eamon Farren (Cahir), MyAnna Buring (Tissaia) Therica Wilson-Read (Sabrina), Royce Pierreson (Istredd), Kim Bodnia (Vesemir), Adjoa Andoh (Nenneke), Cassie Clare (Filippa), Liz Carr (Fenn), Graham McTavish (Dijkstra), Simon Callow (Codringher), Kristofer Hivju (Nivellen) i Chris Fulton (Rience). Showrunnerką ponownie jest Lauren Hissrich Schmidt.