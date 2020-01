Wiedźmin - autorka muzyki do serialu wykonuje Grosza daj Wiedźminowi

Wiedźmin to jeden z największych hitów serialowych Netflixa w historii. Chyba największą sławę po premierze 1. sezonu produkcji zyskała jednak piosenka śpiewana przez Jaskra Toss A Coin To Your Witcher (pol. Grosza daj Wiedźminowi). Jej współautorką jest Sonya Belousova, która odpowiada za muzykę w całym serialu. Teraz kompozytorka sama postanowiła zaprezentować fanom produkcji swoje umiejętności wokalne i zaśpiewała hitowy utwór. Wideo z jej występu możecie obejrzeć poniżej.

You guys asked me to sing #TossACoinToYourWitcher. The Djinn heard your wish and encouraged me to do it. So here’s an acoustic performance of the first part of the song. More trivia on the making of @witchernetflix soundtrack coming tomorrow. Hope you enjoy it! ⚔️🐺⚔️ pic.twitter.com/Gan8Fsidkb

— Sonya Belousova (@SonyaBelousova) January 27, 2020