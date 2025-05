Zwiastun premierowy Elden Ring Nightreign. Dobór muzyki Was zaskoczy!

fot. Bandai Namco

Bandai Namco opublikowało już premierowy zwiastun Elden RingNightreign — gry, która zadebiutuje 30 maja na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Sporym zaskoczeniem jest muzyka towarzysząca materiałowi. Postawiono bowiem na klasykę, a konkretnie na utwór „Bring Me to Life” zespołu Evanescence, który największą popularność zdobył w pierwszej połowie lat 2000.

Elden Ring Nightreign to spin-off znakomicie ocenianej gry z 2022 roku. Tym razem studio From Software postawiło na sieciową, kooperacyjną rozgrywkę, wzbogaconą o elementy znane z gatunków roguelike i battle royale. Gracze trafiają do otwartego świata i mają ograniczony czas na jego eksplorację w poszukiwaniu przydatnych przedmiotów, zaklęć oraz broni, a następnie muszą stanąć do walki z potężnymi i wymagającymi bossami.

