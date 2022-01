Wiedźmin - showrunnerka o reprezentacji kobiet i przyjmowaniu ich perspektywy w serialu

Netflix

Wiedźmin od Netflixa cieszy się na świecie dużą popularnością i niezależnie od ocen części widzów i krytyków, możemy spodziewać się kolejnych sezonów. Oficjalnie zapowiedziano trzeci sezon i możemy spodziewać się, że w nim także ważną rolę odegrają kobiece bohaterki. Showrunnerka serialu, Lauren Schmidt Hissrich w wywiadzie dla 1883magazine.com przyznała, że od początku w twórczości Sapkowskiego fascynowały ją tworzone przez niego bohaterki, które były jednak prezentowane z perspektywy Geralta.

W rozmowie z magazynem wyjaśniła, dlaczego postanowiła zmienić to względem książek i nadać im perspektywę równą do tej, którą ma Geralt.

Wiedźmin - kobietce bohaterki w centrum historii

Uważałam, że postacie kobiece u Sapkowskiego są niesamowicie silne. Są przedstawiane w sposób, którego nie widziałam wcześniej w gatunku fantasy. Nie są wyidealizowane. Nie są idealne. Ich wady prowadzą do ich największych atutów. Myślę, że to naprawdę piękna reprezentacja kobiet. (...) Chciałam wziąć te kobiety i upewnić się, że pozostaną w centrum naszych historii obok Geralta, ponieważ nadal czułam, że choć te kobiety były silne, to wciąż nie były prezentowane ze swojej własnej perspektywy. Przedstawiane były przez perspektywę Geralta. To tylko kwestia punktu widzenia tego, kto jest narratorem. Wchodząc do tego jako kobieta, chciałam mieć pewność, że obiektyw jest skierowany na bohaterki tak samo jak na Geralta, ponieważ głęboko wierzę, że im ciekawsze są wszystkie nasze postacie, tym lepsze są ich interakcje.

Showrunnerka zapowiedziała w tym samym wywiadzie, że możemy oczekiwać w przyszłości ważnego wątku LGBT, który dotyczyć będzie postaci Filippy, a także poruszony zostanie temat seksualności Ciri, co będzie miało prawdopodobnie związek z planowanym przez twórców pojawieniem się bandy Szczurów już w 3. sezonie.

Wiedźmin - data premiery 3. sezonu nie jest na razie znana.