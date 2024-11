Zwiastun polskiego Przepiękne. Komediodramat ma bawić i wzruszać

fot. Karolina Grabowska

Polskie kino w ostatnich latach rzadko sięga po komediodramaty. Po udanych Sezonach, nowym przedstawicielem gatunku jest Przepiękne!. Dystrybutor zapowiada, że to opowieść, która poruszy serca wszystkich kobiet. Czy rzeczywiście drzemie w tym taki potencjał?

Przepiękne! – zwiastun

Przepiękne! – opis fabuły

To historia opowiadająca o codziennych wyzwaniach, o marzeniach, które nigdy nie gasną, i o odwadze potrzebnej, by żyć w zgodzie ze sobą. Magda (Nieradkiewicz) próbuje pogodzić wychowanie dwójki małych dzieci z prowadzeniem domu, a jednocześnie pragnie wrócić do pracy i realizować swoje zawodowe ambicje. Basia (Ścisłowicz), skryta za murem nieufności, za wszelką cenę unika miłości, choć bardzo jej pragnie. Krysia (Śleszyńska), po trzydziestu latach małżeństwa, chce czerpać z życia pełnymi garściami, nawet jeśli jej mąż nie podziela jej entuzjazmu. Agata (Herman), odnosząca sukcesy bizneswoman, nie potrafi odnaleźć nici porozumienia z nastoletnią córką (Bilinka). Julia (Urzędowska) jest gotowa poświęcić wszystko, by przedłużyć swoją karierę w branży, która ceni tylko młodość i urodę. A mała Tosia (Szmidt)? Ona po prostu szuka odpowiedzi na wielkie pytania, które stawia przed nią życie.

W obsadzie są Marta Nieradkiewicz, Mikołaj Roznerski, Marta Ścisłowicz, Konrad Eleryk, Hanna Śleszyńska, Olaf Lubaszenko, Kamila Urzędowska, Katarzyna Herman, Wiktoria Bilinka, Róża Szmidt oraz Hugo Tarres.

Reżyserką jest Katia Priwieziencew, znana z takich filmów jak Hel, Narzeczony na niby (tylko scenariusz) i Samiec alfa. Premiera odbędzie się 7 marca 2025 roku w kinach.