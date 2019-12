Wiedźmin - Mark Hamill jako Vesemir? Fanowska grafika i nowy komentarz aktora

Wiedźmin Netflixa będzie mieć 2. sezon. Według plotek ekipa ruszy na plan w lutym 2020 roku i prawdopodobnie w serialu pojawi się postać Vesemira, znanego z książek Andrzeja Sapkowskiego, który jest najstarszym wiedźminem odpowiedzialnym za szkolenie nowego pokolenia, w tym samego Geralta.

Fani zaczęli wiązać Marka Hamilla z rolą Vesemira w marcu 2018 roku. W jednym z komentarzy do wpisu Lauren S. Hissrich, twórczyni i showrunnerki Wiedźmina, ktoś zasugerował właśnie legendę Gwiezdnych Wojen do tej roli. Portal IGN przypomniał ten komentarz na swoich łamach w święta 2019 roku, więc aktor ponownie powtórzył swoje słowa, że nie ma pojęcia, o co chodzi, nikt jeszcze się do niego nie odezwał i niech zadzwonią do jego agenta. Musiał to zrobić, bo niektóre zachodnie media podłapywały temat jako świeży news.

Nie byłoby w tym oczywiście nic specjalnego, gdyby nie fakt, że sama Lauren S. Hissrich skomentowała jego post na Twitterze tajemniczą emotką oczu. Możemy więc być świadomi, że twórczyni ma świadomość, jak bardzo fani chcą go w tej roli. A jej komentarz podgrzewa spekulacje.

https://twitter.com/LHissrich/status/1209651072962183170

Boss Logic, popularny grafik, który od fanowskich produkcji przeszedł do tworzenia oficjalnych plakatów dla Marvela, nie omieszkał pokazał, jak Hamill mógłby wyglądać jako Vesemir.

