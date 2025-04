Oblicza Boga i Jezusa w filmach oraz serialach: między wiarą, widowiskiem a satyrą

Walden Media

Duchowość to temat, który sztuka eksploruje od zarania dziejów. To właśnie refleksje na temat moralności, religii i sensu istnienia stanowiły fundamenty ludzkiej kultury. Nic więc dziwnego, że również współczesna popkultura podejmuje te kwestie – często w sposób przekorny, prowokujący, a nawet kontrowersyjny.

W dobie postmodernizmu twórcy zyskali większą swobodę w reinterpretowaniu mitów – także tych religijnych. W efekcie powstało wiele filmów i seriali, które z odwagą mierzą się z tematami chrześcijaństwa, rolą Boga w życiu człowieka czy historiami znanymi z Biblii.

W naszej galerii znajdziecie zarówno te produkcje, które zaskakują nowatorskim podejściem, jak i klasyczne, monumentalne opowieści oparte na religijnych motywach. Bo popkultura, choć często idzie pod prąd, nie zapomina też o tradycji.

Wielkanoc sprzyja refleksji, dlatego warto sięgnąć po filmy i seriale, które potrafią poruszyć duszę – niezależnie od tego, czy czynią to z namaszczeniem, czy z przymrużeniem oka. Czy sztuka ma prawo zadawać niewygodne pytania o Boga? Gdzie przebiega granica między wolnością artystyczną a obrazą uczuć religijnych? Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem i do dyskusji w komentarzach!

Wizerunki Boga i Jezusa w popkulturze: między sacrum a prowokacją

Monty Python i Święty Graal (1975) W jednej ze scen Bóg dosłownie pojawia się jako animowana postać, dając bohaterom zadanie znalezienia Świętego Graala. Jego przedstawienie jest oczywiście mocno przerysowane i satyryczne, jak przystało na Monty Pythonów. Zobacz więcej