Wiedźmin: sezon 2 - ma pojawić się postać, na którą czekali fani

fot. Netflix

Fani książek Andrzeja Sapkowskiego już w 1. sezonie mieli nadzieję na zobaczenie Świątyni Melitele i wprowadzenie relacji Geralta z kapłanką Nenneke. Twórcy zdecydowali się nie adaptować opowiadania Głos rozsądku, ale świątynia została wspomniana w trzecim odcinku. Wielu miało nadzieję, że wreszcie znajdzie się sposobność, aby fabuła serialu zabrała nas do Świątyni znajdującej się w Ellander.

Portal Redanian Intelligence donosi, że tak w istocie się stanie. Na to wskazują bowiem ogłoszenia castingowe. Natasha Fletcher ma wcielić się w kapłankę w Świątyni Melitele i będzie to najprawdopodobniej postać drugoplanowa. Zasięgając informacji, dziennikarze portalu dowiedzieli się, że także Nenneke ma pojawić się w 2. sezonie. Kapłanka jest ważną postacią dla Geralta w prozie Sapkowskiego i opiekowała się nim jak matka. Na razie nie ma informacji dotyczących aktorki wybranej do tej roli. Być może będzie to Julie Barclay (Broadchurch), która ma pojawić się w produkcji w nieznanej dotąd roli. Poniżej zdjęcie Anny Dymnej, która wcieliła się w Nenneke w serialu i filmie Wiedźmin.

TVP

Wiedźmin - 2. sezon powinien zadebiutować jeszcze w 2021 roku na platformie Netflix.