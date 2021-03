Sniper Ghost Warrior Contracts 2 z nowym zwiastunem i datą premiery. Gra trafi też na PS5 i Xbox Series X/S

CI Games

W sieci pojawił się nowy zwiastun Sniper Ghost Warrior Contracts 2, kolejnej pierwszoosobowej strzelanki od polskiego studia CI Games, która tym razem zabierze graczy na Bliski Wschód i zaoferuje im fabularną kampanię singleplayer. Twórcy obiecują, że będzie to najbardziej trzymająca w napięciu odsłona cyklu i nie zabraknie tutaj wykonywania strzałów z ekstremalnej odległości, która przekraczać ma nawet barierę jednego kilometra. Oczywiście to tylko jedna z możliwości wykonywania zadań - mamy mieć bowiem sporą swobodę i nic nie będzie stało na przeszkodzie, by podejść do wrogów i eliminować ich po cichu z bliska. Całość ma być też przystosowana do wielokrotnego przechodzenia tych samych misji, wykonywania innych celów i poprawiania swoich wyników.

Opublikowany zwiastun zawiera fragmenty rozgrywki, dzięki którym można zobaczyć, jak tytuł ten wypada w akcji.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 - premiera 4 czerwca na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.