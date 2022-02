Wiking - Alexander Skarsgaard gotowy do walki na zdjęciu. Reżyser o jego przemianie

fot. materiały prasowe

Magazyn Total Film opublikował nowe zdjęcie z widowiska Wiking. Widzimy na nim Alexandra Skarsgarda w głównej roli. Stoi on na polu bitwy gotowy do walki. Wraz z fotką pojawiła się wypowiedź reżyser, Roberta Eggersa, który wyjawił, że Skarsgard podszedł do roli z wielką dbałością i dyscypliną, jak szaleniec. Według niego jest fizyczna transformacja do roli wikinga jest o wiele bardziej nieprawdopodobna niż ta, którą przeszedł do roli Tarzana w filmie Tarzan: Legenda.

Wiking - zdjęcia

Wiking

Budżet filmu kostiumowego zamyka się w 60 mln dolarów. W obsadzie są Alexander Skarsgård, Anya-Taylor Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Bjork i Claes Bang. Robert Eggers napisał także scenariusz z islandzkim pisarzem znanym jako Sjón.

Zobacz także:

Wiking - o czym jest film?

Historia dzieje się na Islandii w X wieku naszej ery. Bohaterem jest książę wikingów imieniem Amleth (Alexander Skarsgard), który był świadkiem morderstwa swojego ojca (Ethan Hawke) z rąk własnego brata (Claes Bang). Amleth jako dziecko poprzysiągł zemstę. Wraca tutaj jako dorosły człowiek w towarzystwie zaprzyjaźnionej wojowniczki (Anya Taylor Joy) i rozpoczyna krwawą kampanię, aby odzyska swoje królestw i uratować matkę, królową Gudrun (Nicole Kidman).

Wiking - premiera w polskich kinach 22 kwietnia 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.