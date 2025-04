Nowe plakaty postaci z filmu Ballerina. Baba Jaga powraca!

fot. materiały prasowe

Premiera pierwszego kinowego spin-offu z uniwersum Johna Wicka zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się już na początku czerwca 2025 roku, a w głównej roli zobaczymy Anę de Armas. Powrócą też inne znane postaci z tego świata na czele z ikonicznym już Johnem Wickiem, którego po raz kolejny zagra niezawodny Keanu Reeves.

Chaos - recenzja filmu

Z tej okazji Lionsgate opublikowało serię nowych plakatów postaci, które przedstawiają najważniejszych bohaterów nadchodzącego filmu. Nie zabrakło też nowego spojrzenia na legendarnego Babę Jagę, a także pełnego plakatu filmu.

Sprawdźcie sami poniżej!

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka - nowe plakaty

Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka - fabuła, obsada, premiera

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i niedopartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka, gdzie odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi

W obsadzie znajdują się m.in. Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, Sharon Duncan-Brewster, Lance Reddick oraz Anjelica Huston. Za kamerą stoi Len Wiseman (seria Underworld).

Premiera filmu Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka w polskich kinach odbędzie się 6 czerwca 2025 roku. Wtedy okaże się, czy produkcja dorówna sukcesowi Johna Wicka.