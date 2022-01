Wikingowie: Walhalla - czym serial różni się od Wikingów? Showrunner tłumaczy

fot. Netflix

Wikingowie: Walhalla to nowy serial Netflixa, będący spin-offem produkcji Wikingowie. Akcja programu dzieje się 100 lat po wydarzeniach z oryginalnej produkcji. Showrunnerem projektu jest Jeb Stuart. Twórca udzielił wywiadu portalowi Collider, w którym wypowiedział się o różnicach produkcji w porównaniu do Wikingów. Stwierdził, że najważniejszą z nich jest tempo. W serialu Netflixa mamy więcej akcji, szybsze tempo. Jednak przy okazji Stuart zaznaczył, że nie chciał być trzy kroki przed widzem, ale nie chciał również, aby widz mógł łatwo przewidzieć, co się dalej wydarzy, bo nienawidzi takich programów. Chciał, żeby akcja szła w parze z inteligentną historią i dobrymi wątkami postaci, a odbiorca ma być ciekawy tego, co się za chwilę stanie na ekranie.

Ponadto zaznaczył, że zakończono już zdjęcia do 2. sezonu produkcji i znajduje się on obecnie w fazie montażu.

Wikingowie: Walhalla

W obsadzie produkcji znajdują się Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Jóhannes Jóhannesson, Laura Berlin, David Oakes, Caroline Henderson, Pollyanna McIntosh i Asbjørn Krogh Nissen. Jeb Stuart, współtwórca Wikingów, pełni rolę showrunnera.

Wikingowie: Walhalla - premiera serialu na platformie Netflix 25 lutego.

