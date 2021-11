WIll - autobiografia Willa Smitha w sprzedaży

Insignis

Willa Smitha nie trzeba szerzej przedstawiać: dał się zapamiętać z wielu filmowych kreacji, z Facetami w Czerni na czele. Był dwukrotnie nominowany do Oscara, jest laureatem nagród Grammy i NAACP. Jego zróżnicowana kariera artystyczna obejmuje filmy, programy telewizyjne i albumy muzyczne. Dzisiaj do księgarń trafiła jego autobiografia nosząca tytuł Will.

Will to inspirująca książka, w której Will Smith opowiada szczerze o swoim życiu i dzieli się doświadczeniami, które pozwoliły mu zrozumieć, że pielęgnowanie międzyludzkich więzi jest równie ważne, co satysfakcja z zawodowych sukcesów. Historia życia Willa Smitha i jego przemiany z zalęknionego dziecka, w niezwykle popularnego rapera, a następnie w jednego z najpopularniejszych aktorów w dziejach Hollywood to tylko część tej historii.

Książka napisana jest w taki sposób, by pomóc czytelnikowi stać się panem własnych emocji. To opowieść o procesie poznawania samego siebie i odkrywania możliwości własnej woli - to opowieść o tym, co można dzięki niej osiągnąć i od czego można się dzięki niej uwolnić. To połączenie uniwersalnej mądrości oraz fascynującego życiorysu Willa Smitha.

Źródło: Insignis

Przy pisaniu książki Willowi Smithowi pomagał Mark Manson, autora sprzedanego w milionach egzemplarzy bestsellera Subtelnie mówię F*ck!

Książkę Will wydało wydawnictwo Insignis. Na fanów Willa Smitha czeka 536 stron z kolorowymi zdjęciami.