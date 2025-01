fot. Netflix

Netflix szykuje się do premiery nowego serialu komediowego, w którym w głównej roli występuje Kate Hudson. W obsadzie są również Brenda Song, Drew Tarver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks i Jay Ellis. Gościnnie wystąpią Max Greenfield i Justin Theroux.

Rozgrywająca - kiedy premiera?

Rozgrywająca będzie liczyć 10 odcinków. Twórcami są Mindy Kaling, Ike Barinholtz i David Stassen, który jest też showrunnerem. Premierę serialu zaplanowano na 27 lutego. Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia z nadchodzącej produkcji.

Rozgrywająca - zdjęcia

Rozgrywająca - fabuła

Kiedy skandal zmusza jej brata do rezygnacji, Isla Gordon (Kate Hudson) zostaje mianowana prezesem Los Angeles Waves, jednej z najbardziej znanych profesjonalnych drużyn koszykarskich, która należy do jej rodziny. Ambitna i często niedoceniana Isla będzie musiała udowodnić swoim sceptycznym braciom, zarządowi i szerszej społeczności sportowej, że była właściwym wyborem na to stanowisko.