William Shatner skrytykowany za użycie AI do okładki albumu dla dzieci. Aktor kontratakuje

fot. William Shatner (X)

AI coraz śmielej stawia kolejne kroki, by mieć większy wpływ na życie każdego, a coraz więcej osób chętnie też korzysta z tych usług, które są tanie i wygodne. Skorzystał z nich również legendarny William Shatner, który wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia okładki swojego albumu Where Will the Animals Sleep? Songs for Kids & Other Living Things. Na aktora od razu wylała się fala krytyki ze strony fanów zaniepokojonych tym, że tak znana osobistość promuje AI. Niektórzy wprost oznajmili, że z tego powodu nie zakupią jego albumu, na co aktor zaczął odpowiadać wymijająco nim przeszedł do kontrofensywy.

William Shatner kontratakuje

Aktor odpowiedział na zarzuty za pośrednictwem konta w serwisie X (wcześniej Twitter):

Oto Spinal Tap Nie przypominam sobie, żeby ludzie protestowali na ulicach, gdy Beatlesi opublikowali biały album, Metallica czarny album albo kiedy pojawiła się ścieżka dźwiękowa z filmu. Ludzi w tych czasach uraża wszystko, co według ich pokręconych umysłów jest im w stanie dać popularność i uwagę. To smutne. Czy portreciści z XIX wieku zaatakowali dom Giroux z powodu rozwoju kamery? A w porównaniu do dzisiejszego sprzętu są one antyczne, więc pozwólcie na rozwój. To sztuczna inteligencja w najprostszej formie, bo jest dla albumu dla dzieci, a nie do zawieszenia w muzeum.

