Witamy we Wrexham dostał 4. sezon. Dalszy ciąg historii klubu piłkarskiego Ryana Reynoldsa

fot. FX // Disney+

Reklama

Witamy we Wrexham to serial dokumentalny opowiadający o zakupie i zarządzaniu Wrexham AFC, jednym z najstarszych profesjonalnych klubów piłkarskich, przez dwóch hollywoodzkich aktorów, Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya.

Obecnie emitowana jest 3. seria na amerykańskim kanale FX, ale już wiadomo, że powstanie też 4. sezon. Ryan Reynolds i Rob McElhenny ogłosili tę informację podczas prezentacji Disneya.

Nick Grad, prezes FX Entertainment, zabrał głos w tej sprawie.

Wrexham AFC przekroczyło wszelkie oczekiwania na boisku i wśród fanów, przechodząc kolejne szczeble rozgrywek pod wodzą Roba i Ryana oraz awansując do rywalizacji w League One w przyszłym sezonie. Witamy we Wrexham również osiąga wysokie wyniki, zdobywając pięć nagród Emmy i otrzymując czwarty sezon, który będzie w dalszym ciągu dokumentować niezwykłą podróż zespołu i jej wpływ na społeczność Wrexham oraz rosnącą rzeszę fanów na całym świecie.

EFL League One to trzecia klasa rozgrywkowa piłki nożnej w angielskim systemie ligowym. W tej lidze kluby walczą o awans do Championship. Warto dodać, że kobieca drużyna Wrexham AFC ma za sobą sezon bez porażki, w którym awansowała do walijskiej ligi Adran Premier League.

fot. FX // Disney+

Witamy we Wrexham - dwa pierwsze sezony są dostępne na Disney+.