Pojedynek potworów w Tokio. Nadchodzi nowa edycja popularnej gry

Źródło: Portal Games

Potwory w Tokio: Duel to pełna fajerwerków gra pojedynkowa dla 2 graczy. Rzucasz w niej kośćmi, odpalasz efekty, tłuczesz rywala i starasz się go pokonać na dwóch torach: popularności i popłochu - czyli to wszystko, za co kochamy wielkie potwory.

W grze Potwory w Tokio: Duel wybiera się jednego z 6 potworów. Każdy z nich ma unikalne zdolności do odblokowania podczas rzutów kostkami. Wybór potwora ma znaczenie - wpływa na strategię i zachęca do ponownych rozgrywek.

Wykorzystując rzuty kośćmi gracze leczą swoje potwory, atakują i wywołują efekty specjalne. A to wszystko, żeby zdobywać postępy na torach Sławy i Zniszczenia. Gra jest prosta do nauczenia, a rozgrywka jest szybka. Jest to propozycja dla nowych lub niedoświadczonych graczy, a także na szybką partię, gdy jest mało czasu.

Potwory w Tokio: Duel - wygląd gry