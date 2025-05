Kto jeszcze mógł zniszczyć Jedyny Pierścień? Sauron miał szczęście, że nie było ich w pobliżu [TEORIA]

fot. New Line Cinema

Władca Pierścieni nie przestaje budzić dyskusji. Tym razem punktem odniesienia stał się jeden z listów J.R.R. Tolkiena wysłany w 1951 roku do jego edytora. Autor bestsellerów fantasy próbował przekonać wówczas Miltona Waldmana do jednoczesnej publikacji Silmarillionu oraz Władcy Pierścieni, ale nigdy do tego nie doszło. Z kolei z listu można dowiedzieć się ciekawej rzeczy na temat Jedynego Pierścienia, czyli broni wykutej przez Saurona, Pana Ciemności.

Jak wiadomo - Jedynego Pierścienia nie dało się zniszczyć w żaden fizyczny sposób. W filmach Petera Jacksona boleśnie się o tym przekonał Gimli, który tylko zniszczył sobie topór podczas takiej próby. Jedynym sposobem było wrzucenie go do ognia Góry Przeznaczenia, w której został wykuty. W liście do Waldona Tolkien napisał, iż "Pierścienia nie może zniszczyć kowal gorszy od Saurona." To by wskazywało, że osoba na podobnym poziomie umiejętności byłaby w stanie to zrobić. Problem w tym, że nikogo takiego od lat nie było w Śródziemiu.

Pierwszym imieniem, który przychodzi do głowy jest Faenor. Wujek Galadrieli i najlepszy z istniejących historycznie kowali, który stworzył legendarne Silmarille zawierające święte światło z Dwóch Drzew Valinoru. Te były niezniszczalne podobnie do dzieła Saurona. Sam Gandalf w rozmowie z Pippinem na temat palantirów, czyli innych magicznych artefaktów przyznał, że były to dzieła wykraczające poza umiejętności tworzenia Sarumana, a nawet Saurona. Te może nie zostały stworzone przez samego Faenora, ale Noldorów, którym przewodził jako Najwyższy Król. Skoro palantiry były zbyt zaawansowane dla Saurona, to oznacza, że w przeszłości istniały siły lepsze od niego w sztuce kowalstwa.

Inną możliwością był Celebrimbor, którego losy można było oglądać w serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. On miał bezpośredni kontakt z Sauronem, który zmanipulował elfiego kowala do wykucia magicznych pierścieni, a które potem poddał swojej kontroli. Zrobił tak ze wszystkimi poza trzema pierścieniami, przeznaczonymi dla elfów, które były pozbawione wpływu Saurona, bo zostały wykute przed jego przybyciem.

Wielkim znakiem zapytania jest jednak, czy chcieliby oni w ogóle zniszczyć Jedyny Pierścień, gdyby wpadł w ich ręce. Faenor słynął z wielu wojen, okrucieństwa i pychy. Z kolei Celebrimbora w objęcia Saurona i jego manipulacji popchnęła niespełniona ambicja. Jedyny Pierścień to ostateczne narzędzie manipulacji i symbol pożądania, jak nazwał go sam Tolkien, toteż nie można mieć pewności, że którykolwiek z wielkich kowali zdecydowałby się na zniszczenie dzieła tak wspaniałego, potężnego i imponującego.

