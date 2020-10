Wojciech Pszoniak nie żyje. Gwiazdor powojennego teatru i filmu miał 78 lat

screen z YouTube

O 6:08 (19 października) zmarł Wojciech Pszoniak. Informację o jego śmierci podał ks. Andrzej Luter, a potwierdziła menadżerka aktora. Urodził się 2 maja 1942 roku we Lwowie. W 1968 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W trakcie studiów występował w Teatrze STU, a w latach 1968-1974 grał w krakowskim Starym Teatrze. Zadebiutował tam w Klątwie Stanisława Wyspiańskiego w reż. Swinarskiego. Jak twierdził - to dzięki Swinarskiemu zaistniał jako aktor. W 1971 pierwszy raz pracował z Andrzejem Wajdą, z którym ostatecznie współpracował jeszcze wiele lat. Pamiętamy go m.in. z roli Moryca Welta w Ziemi obiecanej Wajdy, wystąpił także w takich filmach jak Wesele, Danton, Korczak, Austeria, Przeprowadzka, Wielki Tydzień. Od 1978 grał w teatrach francuskich m.in. w Nanterre, Montparnasse i Chaillot, a także na scenach londyńskich. W latach 80. wyjechał do Francji i zamieszkał w Paryżu. W 2008 r. otrzymał francuski Order Zasługi za "wkład w rozwój stosunków polsko-francuskich w dziedzinie kultury".

Wystąpił w ok. 100 filmach. W ostatnich latach grał sporo również w Polsce.

Jeden z najsłynniejszych i najbardziej poważanych rodzimych aktorów. Zmagał się z chorobą nowotworową.