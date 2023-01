Wybrano odtwórcę roli Michaela Jacksona w filmie biograficznym

materiały prasowe

Lionsgate pracuje nad fabularnym filmem biograficznym, którego bohaterem będzie Król Popu, Michael Jackson. Obraz, który został zatytułowany po prostu Michael, wyreżyseruje Antoine Fuqua, twórca takich produkcji jak Dzień próby czy Do utraty sił.

Teraz portal Deadline donosi, kto wcieli się w tytułową rolę. Będzie to 26-letni Jaafar Jackson, bratanek Michaela Jacksona. Piosenkarz i autor tekstów jest synem Jermaine'a Jacksona, brata Jacksona i były członek zespołu The Jackson 5. Poniżej możecie zobaczyć jeden z teledysków nagranych do utworu młodego muzyka:

Graham King, doświadczony specjalista w dziedzinie filmów biograficznych, mający na swoim koncie nagrodzone Oscarem Bohemian Rhapsody, produkuje wraz z Johnem Brancą i Johnem McClainem, którzy są współwykonawcami majątku Michaela Jacksona. Scenariusz napisał John Logan, który ma na swoim koncie skrypty do takich filmów jak Gladiator i Aviator. Na ten moment nie znamy daty premiery widowiska.