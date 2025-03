Jon Bernthal na początku odmówił powrotu do roli Punishera. "To nie spodobałoby się fanom"

fot. Disney+

Punisher oficjalnie powrócił. Jon Bernthal pojawił się w 4. odcinku serialu Daredevil: Odrodzenie i powtórzył rolę Franka Castle, w którego wcielał się w serialach Netflixa. Wiadomo też, że to nie ostatni jego występ w MCU, ponieważ zapowiedziano już powstanie specjalnej produkcji na wzór Wilkołaka nocą, w której nie tylko aktor wystąpi, ale do której też napisze scenariusz.

Daredevil założy własną drużynę herosów w MCU?

Jon Bernthal na początku odmówił powrotu do roli Punishera

Aktor zapowiada, że jego udział w 4. odcinku to dopiero początek:

To było na zasadzie: "Sprawdźmy, czy to zadziała. Sprawdźmy, czy jest otwartość i głód na to, żeby Frank był Frankiem." Do tego trzeba mieć odwagę, by odwrócić się plecami do publiczności i wszystko utrudnić. To musiało być skomplikowane psychologicznie i odejść od jakiegokolwiek humoru czy uroku. - powiedział dla Entertainment Weekly.

Daredevil: Odrodzenie przeszedł też istne odrodzenie za kulisami. W trakcie strajku scenarzystów w 2023 roku przemodelowano produkcje Disney+ by czerpała więcej elementów z oryginalnego serialu Netflixa. W ten sposób zapewniono też powrót Deborah Ann Woll, Eldena Hensona i Wilsona Bethela. Co ciekawe w pierwotnej wersji serialu Punisher również miał się pojawić, ale Jon Bernthal nie zgodził się na występ. Teraz podzielił się szczegółami z tamtej sytuacji.

Nie widziałem tego. Nie rozumiałem tamtej wersji Franka i tego, czego od niego chcieli. To nie miało sensu i nie spodobałoby się fanom. Nie było to czymś, co chciałbym robić, więc odszedłem od tego pomysłu.

Dopiero po zatrudnieniu Dario Scardapane, który pisał scenariusze do netflixowego Punishera, Bernthal ponownie zawitał na pokład. W MCU zostanie najpewniej na dłużej, ponieważ już zapowiedziano specjalną produkcję na wzór Wilkołaka nocą. Będzie to zatem dzieło dłuższe od typowego odcinka serialu, ale krótsze od pełnometrażowego filmu kinowego. Reinaldo Marcus Green zajmie się reżyserią, a Bernthal będzie odpowiedzialny za scenariusz.

Przeszedłem przez cały proces [pisania scenariusza]. Poszedłem [do studia], przedstawiłem pomysł i zarys jeszcze przed napisaniem jednego słowa. Wcześniej widzieli moją twórczość, poprosili o przedstawienie pomysłu, więc przyszedłem. Chciałem, żeby to było dobre i zasłużone. Uważam, że nasza historia jest naprawdę wyjątkowa. Jest niewybaczalna, psychologicznie złożona, brutalna. To wersja Franka, który odwróci się plecami do widowni. Nic nie jest proste, a przemoc ma swoją cenę. Tę cenę właśnie zobaczymy. Jestem wdzięczny, że pozwalają mi pójść z tą historią w kierunku, w którym chciałem pójść.

