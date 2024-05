X-Men '97 na Rotten Tomatoes mają wyższą ocenę niż każda produkcja MCU

fot. materiały prasowe

X-Men '97 stało się nieoczekiwanym hitem tego roku i jedną z najlepszych produkcji komiksowych oraz serialowych ogółem. To pierwsza, oficjalna produkcja Marvel Studios z mutantami, chociaż nie można powiedzieć, że należy w pełni do MCU, które znamy. To kontynuacja oryginalnego i kultowego serialu, która przebiła wszystkie oczekiwania, ale też... rekordy.

Okazuje się, że 1. sezon X-Men '97 to najlepiej oceniana produkcja spośród wszystkich filmów oraz seriali MCU. W tej chwili serial o mutantach cieszy się w 100% pozytywną opinią od krytyków i 94% pochlebnymi recenzjami od użytkowników w serwisie Rotten Tomatoes. Wcześniej w MCU rekordy te piastowały Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu oraz Ms. Marvel z wynikami kolejno 96% i 98%.

Jakość serialu i uznanie publiczności ma też przełożenie na oglądalność, ponieważ finał 1. sezonu wygenerował 3.5 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych pięciu dni. Pobił tym samym rekord 1. sezonu A gdyby...?.

X-Men '97 - opis fabuły

X-Men '97 to serial animowany, który jest kontynuacją kultowej produkcji o mutantach z lat 90. Akcja produkcji rozpocznie się zaraz po zakończeniu oryginału. Dla przypomnienia w finale cesarzowa Lilandra z Imperium Shi'ar zabrała śmiertelnie rannego Charlesa Xaviera w kosmos, aby go wyleczyć. Punktem wyjścia dla nowej serii będzie kwestia, gdzie jest Profesor X.