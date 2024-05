Kto napisze scenariusz do reboota X-Menów w MCU? Plotka wskazuje dwóch czołowych kandydatów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

To tylko kwestia czasu aż X-Meni pojawią się w MCU. Do tej pory Marvel Studios nie zdradziło jednak żadnych szczegółów na ten temat. Dostaliśmy jedynie kilka występów cameo (chociażby Profesor X w Doktor Strange w multiwersum obłędu) czy nieśmiałych wskazówek (finał serialu Ms. Marvel) zwiastujących nadejście mutantów. Aż do teraz.

Jeff Sneider zdradził, że według jego źródeł Marvel Studios jest obecnie w trakcie poszukiwania scenarzysty do planowanego rebootu X-Menów. To nie wszystko. Insider dodał, że wśród czołowych kandydatów do są Rafe Judkins i Michael Lesslie. Ostateczna decyzja ma ponoć zostać podjęta podczas długiego weekendu z okazji amerykańskiego święta Memorial Day.

Judkins ma na koncie takie projekty jak Agenci T.A.R.C.Z.Y ze świata Marvela, serial fantasy Koło czasu i Uncharted, z kolei w portfolio Michaela Lesslie znajdziecie między innymi Balladę ptaków i węży, Makbeta czy Assassin's Creed.

Oczywiście, na ten moment to plotka - informacjami podzielił się insider, a nie Marvel Studios.