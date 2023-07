Microsoft "uśmierca" Xbox Live Gold. Usługę zastąpi... Xbox Game Pass Core

fot. Microsoft

Portal Windows Central opublikował interesującą wiadomość, która najprawdopodobniej została ujawniona przedwcześnie, bo niedługo później zniknęła z sieci. Wynika z niej, że już 1 września Microsoft zakończy działalność usługi Xbox Live Gold i zastąpi ją czymś o nazwie Xbox Game Pass Core. Ma być to kolejny wariant znanej usługi, jednak nie zaoferuje on dostępu do pełnej biblioteki dostępnych tam produkcji.

Zamiast tego Xbox Game Pass Core, wyceniony na 39,99 zł miesięcznie, umożliwi korzystanie z trybów online w grach oraz da abonentom dostęp do dodatkowych zniżek w trakcie niektórych wyprzedaży w Microsoft Store - tak, jak wcześniej Gold. Zabraknie natomiast dwóch gier co miesiąc i zamiast tego subskrybenci będą mieli możliwość skorzystania z katalogu ponad 25 produkcji, a lista z czasem ma powiększyć się o kolejne tytuły.

Oto niektóre z produkcji, które mamy otrzymać w XGP Core:

https://twitter.com/Wario64/status/1680733391464071169