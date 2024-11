Dwayne Johnson o kontrowersjach. Czy oskarżenia za kulisami Red One były prawdziwe?

fot. Netflix

Dwayne Johnson w ramach promocji Red One udzielił obszernego wywiadu magazynowi GQ, w którym poruszył wiele tematów. Po raz pierwszy odniósł się do kontrowersji, o których w 2024 roku donosił portal The Wrap. Dotyczyły one rzekomo nieprofesjonalnego zachowania Johnsona na planie Czerwonej jedynki, które miało generować wysokie koszty. Raport stał się wiralem, jednak aktor do tej pory nie komentował tych doniesień.

Dwayne Johnson o kontrowersjach

Jednym z zarzutów insiderów cytowanych przez The Wrap było notoryczne spóźnianie się Dwayne'a Johnsona, które miało wynosić nawet do ośmiu godzin.

– Tak, czasem zdarza się spóźnienie, ale nie w takiej skali godzin, jak twierdzą. To jakieś szaleństwo. Niedorzeczne – skomentował Johnson.

Według dziennikarzy jednym z nawyków aktora jest także oddawanie moczu do butelek po wodzie, by zaoszczędzić czas.

– Tak, czasem tak robię. Powtarzałem wszystkim tysiąc razy: jestem tu, chcesz wiedzieć, to zapytaj mnie, a powiem ci prawdę.

Pomimo tych dwóch szczegółów, częściowo potwierdzonych przez aktora, Johnson twierdzi, że cały raport The Wrap to „sterta bzdur.” Jake Kasdan, reżyser Czerwonej jedynki, oraz Chris Evans, członek obsady, stają w jego obronie.

– Dwayne nigdy nie opuścił ani jednego dnia na planie. Jego życie jest intensywne, więc czasem się spóźnił, ale tak działa Hollywood. Wszyscy tak robią. Szczerze mówiąc, zrobiłem z nim trzy duże filmy i nigdy nie widziałem, żeby nie był wobec ludzi świetnym człowiekiem – powiedział Kasdan.

Chris Evans również odniósł się do zarzutów:

– Na planach innych filmów widziałem aktorów, którzy nie dbali o czas i wysiłek innych, ale byli nieprzewidywalni. W przypadku Dwayne'a zawsze wiedzieliśmy, co zamierza zrobić i kiedy. To była podstawa. Nawet gdy pojawiał się później, było to ustalone w harmonogramie i wszyscy byli tego świadomi.

Evans wspomina również, jakim Dwayne Johnson jest człowiekiem wobec ekipy filmowej. Opisuje sytuację, kiedy na planie zorganizowano loterię, aby nagrodzić pracowników. Każdy mógł się dołożyć, a jedno z wylosowanych nazwisk otrzymywało nagrodę pieniężną. Johnson, według Evansa, tego dnia rozdysponował niemal 100 tysięcy dolarów, które powędrowało do wielu osób, co wpisuje się w znany od lat obraz aktora zaangażowanego w różne akcje pomocowe i wsparcie dla innych.

Czerwona jedynka jest już na ekranach kin.