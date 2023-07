Jagged Alliance 3 to udany powrót serii? Tak grę oceniają krytycy

fot. THQ Nordic

Do sieci trafiły już pierwsze recenzje Jagged Alliance 3, czyli najnowszej odsłony serii taktycznych gier, w której gracze kierują drużyną najemników. Wygląda na to, że jest to udany powrót marki, której w przeszłości zdarzały się pewne potknięcia. Krytycy ciepło wypowiadają się na temat nowej części i nie szczędzą jej pochwał.

Recenzenci są zgodni, że rozgrywka stoi na bardzo wysokim poziomie. Deweloperzy przygotowali sporo zawartości, a także zadbali o wiele opcji, które pozwalają dostosować zabawę i poziom trudności do swoich potrzeb i oczekiwań. Dodatkowo system zarządzania najemnikami jest dobrze przemyślany, a walka jest satysfakcjonująca i daje sporo możliwości taktycznych. Podczas zabawy czuć też, że mamy do czynienia z kolejną odsłoną Jagged Alliance - nie brak bowiem charakterystycznych dla taj marki elementów i specyficznego, czarnego humoru.

Aktualna średnia ocen zebranych przez serwis Opencritic to 82/100 na podstawie 11 recenzji. Poniżej możecie zapoznać się z wybranymi ocenami.

PC Gamer - 81/100

IGN - 9/10

God is a Geek - 8/10

Wccfetech -8,5/10

GamingBolt - 8/10

Jagged Alliance 3 - premiera 14 lipca na PC.