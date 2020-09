Xbox Series S ponownie wymieniany w materiałach Microsoftu

Microsoft nie zapowiedział jeszcze oficjalnie konsoli Xbox Series X, ale internauci są już niemal pewni, że taki sprzęt rzeczywiście istnieje. Od wielu tygodni mówi się, że tańszy model nowej generacji będzie w sprzedaży, jednak na jego ujawnienie musimy jeszcze poczekać.

W sieci pojawiają się jednak kolejne przecieki - najpierw jego istnienie zdradzało opakowanie nowych kontrolerów, a teraz firma wymienia ten sprzęt w ulotce promującej usługę Xbox Game Pass Ultimate. Jeden z internautów zakupił pada, a w zestawie znalazł się klucz do wersji próbnej tego abonamentu. Po wczytaniu się w napisy można zauważyć ciekawą wzmiankę.

Zawiera Xbox Live Gold oraz nielimitowany dostęp do ponad 100 wysokiej jakości gier na Xbox Series X | S, Xbox One oraz Windows 10.

I got a new controller for my Xbox since mine was broken. Interestingly enough, the Game Pass Ultimate trial code sheet mentions the unannounced @Xbox Series S. It’s definitely a thing. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7

— Brendan (@BraviaryBrendan) August 31, 2020