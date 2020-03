Xbox Series S – domniemana cena tańszej wersji nowego Xboksa ujawniona

Kiedy przedstawiciele Microsoftu po raz pierwszy zaprezentowali światu Xboxa Series X, obwieścili, że nowa generacja będzie nazywać się po prostu Xbox. Series X ma być wyłącznie oznaczeniem jednego z modeli, który zawalczy o serca graczy. Pozwalało to przypuszczać, że firma pracuje nad kilkoma wersjami urządzenia jednocześnie. Jak twierdzą redaktorzy serwisu mydrivers.com, wkrótce może zrobić się głośno o budżetowej wersji nowego Xboxa.

Choć Microsoft nie podał jeszcze oficjalnej ceny Series X, analitycy rynkowi uważają, że konsola będzie kosztować od 600 do 800 dolarów. Model znany pod nazwą kodową „Lockhart” ma być znacznie tańszy i według przecieków zapłacimy za niego ok. 300 dolarów. To mniej niż wynosi regularna cena Xboxa One X, najmocniejszej konsoli Microsoftu obecnej generacji. W sieci pojawiła się także domniemana nazwa urządzenia - budżetowa konsola ma być sprzedawana pod nazwą Xbox Series S.

Według dotychczasowych przecieków tańsza wersja ma bazować na architekturze Zen+, a za generowanie obrazu będzie odpowiadać karta graficzna AMD o wydajności 4 teraflopów. Jeśli przecieki potwierdzą się, Series S w teorii będzie dysponować mniejszą mocą obliczeniową niż Xbox One X. Jednak dzięki zastosowaniu architektury RDNA jej efektywna wydajność ma być wyższa niż modelu One X. W sieci przewijają się także nieco bardziej szczegółowe dane związane ze specyfikacją tego sprzętu. Mówi się, że Xbox Series S będzie wyposażony w 16 GB pamięci RAM, z czego 12 GB wykorzysta karta graficzna, a reszta pozostanie do dyspozycji systemu operacyjnego.

Do tych informacji warto oczywiście podejść z dystansem i traktować je w kategorii niepotwierdzonej plotki. Ale jeśli przecieki ze strony mydrivers.com okażą się prawdziwe, być może już wkrótce będziemy mogli skonfrontować je z rzeczywistością. Według redaktorów witryny Microsoft planuje w niedługim czasie oficjalnie zapowiedzieć tańszą wersję Xboksa nowej generacji.