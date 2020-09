Rosyjski sklep pośrednio sugeruje datę premiery Xboxa Series X

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Microsoft

Microsoft poinformował, że Xbox Series X trafi do sprzedaży w listopadzie, ale korporacja nie podała dokładnej daty premiery konsoli. Ta jednak co i rusz pojawia się w sieci za sprawą przecieków od „dobrze poinformowanych osób”. Kolejny z nich zdaje się potwierdzać plotki o debiucie na początku miesiąca, zdradza także, ile prawdopodobnie zapłacimy za nowego pada.

Za ten przeciek odpowiada rosyjskojęzyczny sklep internetowy Videoigr, który zamieścił w swojej ofercie pada do Xboxa Series X, którego można zamówić w przedsprzedaży. Link do oferty zamieścił twitterowicz publikujący pod nickiem @Follow_14_, a strona produktu ujawnia kilka istotnych informacji na temat nadchodzącego Xboxa:

Na stronie sklepu poinformowano klientów, że sprzęt zostanie wysłany 6 listopada, co pozwala przypuszczać, że to w tym dniu zadebiutuje Xbox Series X. Ponadto Videoigr wycenił kontroler na 4390 rubli czyli równowartość ok. 60 $ (220 zł). Cena na takim poziomie wydaje się wiarygodna, tyle samo trzeba wszak zapłacić za pada do Xboxa One, który pod kątem technologicznym nie różni się zbytnio od swojego następcy. W przeciwieństwie do DualSense’a, który zastąpi DualShocka 4 i prawdopodobnie może okazać się nieco droższy.

Nie można oczywiście wykluczyć, że kontroler pojawił się w ofercie sklepu, aby wypozycjonować ofertę tego sprzedawcy. Niemniej to już kolejne źródło sugerujące, że Xbox Series X pojawi się na rynku 6 listopada, co uwiarygadnia tę datę premiery.