fot. Max

Zwiastun drugiego sezonu Pati, serialu platformy Max, zapowiada, że powrót do normalnego życia po latach spędzonych w więzieniu będzie dla bohaterki wyjątkowo trudny. Materiał wideo ujawnia szereg niespodziewanych zagrożeń, z którymi Pati będzie musiała się zmierzyć. W głównej roli ponownie występuje Aleksandra Adamska. Drugi sezon składa się z sześciu odcinków.

Pati - zwiastun 2. sezonu

Bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans.

Pati - szczegóły fabuły (możliwe spoilery!)

Pół roku w Zabrzu utwierdziło ją w przekonaniu, że to nie miejsce dla niej – zbyt blisko więzienia, a zbyt daleko od morza. Razem z Krystianem postanawiają wrócić do rodzinnego Pucka. Z pustymi kieszeniami szukają sposobu na szybki zarobek. Krystian wyjeżdża na jakiś czas do Szwecji, skuszony przez Ediego obietnicą dobrze płatnej pracy w budowlance. Pati próbuje ułożyć sobie życie na miejscu. Jednak powrót do codzienności po latach odsiadki okazuje się wyjątkowo trudny – piętno morderczyni przyciąga ostracyzm. To zmusza ją do przeprowadzki do Gdyni, gdzie łatwiej pozostać anonimową.

Tymczasem Krystian również przeżywa kryzys. Zostaje oszukany – Edi znika, a on zostaje sam bez pracy. Mimo to nie traci determinacji: chce zrobić wszystko, by nie zawieść Pati. Los stawia na jego drodze charyzmatyczną Szwedkę, która daje mu drugą szansę. Niestety, szybko okazuje się, że to złudzenie – Krystian zostaje wplątany w groźną aferę narkotykową. Czy uda mu się uciec z pułapki i wrócić bezpiecznie do Polski? Gra toczy się o jego przyszłość – i życie.

Pati, nie mając wyboru, decyduje się na złożenie wniosku o przydział mieszkania readaptacyjnego. Tam trafia na dwie współlokatorki – również po wyrokach. Jedna z nich, Lena, od lat tkwi w cieniu manipulującej siostry Sylwii, która doprowadziła do końca jej związku i namówiła do przestępstwa. Pati instynktownie bierze ją pod opiekę, chcąc dać jej choć namiastkę bezpieczeństwa. Jednak zacieśniająca się relacja między kobietami nie podoba się Sylwii, a napięcie między nimi nieuchronnie rośnie – aż w końcu eskaluje.

Jednym z wymogów otrzymania lokalu są cotygodniowe spotkania z kuratorką. Choć wydają się formalnością, dla Pati stanowią psychicznie wyczerpującą próbę. Kuratorka Alina to kobieta z misją, która jednak często przekracza granice. Bez zgody Pati kontaktuje się z jej rodziną w Kanadzie i namawia ją do odnowienia relacji z dawno niewidzianą siostrą Natalką. To budzi w Pati bolesne wspomnienia. Czy będzie gotowa stawić czoła przeszłości? I czy zdoła spojrzeć siostrze w oczy po tylu latach?

Obsada Pati 2

Na ekranie zobaczymy powracających z pierwszego sezonu Konrada Eleryka, Grażynę Bułkę, Inę Sobalę, Piotra Łukaszczyka oraz Marcina Sitka. Dołączą do nich m.in. Blanka Kot, Karolina Gruszka, Jadwiga Basińska, Delfina Wilkońska, Mary Pawłowska, Kuba Jankiewicz, Ditte Berkeley-Schultz, Julian Świeżewski, Karol Bernacki, Jan Litvinovich, Nam Bui Ngoc, Marcin Sztabiński i Krzysztof Surówka.

Autorami scenariusza są Bartłomiej Ignaciuk (odcinki 1-3) oraz Katarzyna Krzysztopik (odcinki 4-6). Od strony reżyserskiej nad produkcją czuwali Adrian Panek (odcinki 1-3) oraz Bartłomiej Ignaciuk (odcinki 4-6)