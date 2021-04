Yasuke - zwiastun anime Netflixa. Historia pierwszego czarnoskórego samuraja

fot. Netflix

Do sieci trafił właśnie plakat oraz pierwszy zwiastun nowego anime od Netflixa - serialu Yasuke. Produkcja opowie o pierwszym czarnoskórym samuraju, a w postać tę wcieli się LaKeith Stanfield, który jest również producentem wykonawczym serii. Postać Yasuke jest inspirowana historyczną postacią, samurajem z Mozambiku. W serialu pokojowy bohater znany jako Czarny Samuraj weźmie pod swoją opiekę małą dziewczynkę posiadającą tajemnicze moce.

Pierwszy zwiastun ukazuje drogę, jaką przebył Yasuke - od służącego do do wielkiego samuraja. Sprzeciwstawia się starym tradycjom, lecz kiedy zostaje wielkim wojownikiem, zostawia przeszłość za sobą i wiedzie życie jako żeglarz. Kiedy jednak poznaje przepowiednię o czarnym wojowniku, który uratować ma ludzi od zła, Yasuke wraca do starego życia. W zwiastunie widzimy fantastyczne stworzenia i sporo brutalnych scen.

Producentem wykonawczym serii jest również muzyk Flying Lotus.

fot. Netflix

Poniżej możecie obejrzeć zwiastun Yasuke.

Yasuke - zwiastun

Yasuke - premiera już 29 kwietnia 2021 na platformie Netflix.