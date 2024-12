Hans Zimmer o dyskwalifikacji do Oscara: "Nie chodzi o mnie". Porównuje Diunę do Władcy Pierścieni

9 grudnia Diuna: Część druga otrzymała dwie nominacje do Złotych Globów. Jedna z nich była za muzykę. To prawdopodobnie jedna z niewielu nominacji w tej kategorii, które otrzyma film Denisa Villeneuve'a, ponieważ utwory Hansa Zimmera nie będą brane pod uwagę przez Akademię. To wszystko wynik tego, że film powtarza znaczną część motywów muzycznych poprzedniczki i nie mieści się przez to w limicie wyznaczonym przez Akademię i inne ciała jury.

Hans Zimmer po raz pierwszy skomentował całe zajście z brakiem kwalifikacji do Oscara w rozmowie z Variety:

To nie była normalna kontynuacja. Nie miałoby sensu żebym zmienił motywy muzyczne dla postaci. To, co oni robią, to mówią, że taka forma opowiadania historii powinna być zakazana, a przecież robił to na przykład Władca Pierścieni. Mieli jedną książkę i podzielili ją na trzy części.

Posłuchajcie o co chodzi - i tak nie wygrałbym Oscara za drugą część, bo wygrałem za pierwszą. Ale nie o to chodzi. Zalecam ostrożność w robieniu takich zasad, bo potem studia filmowe mają to z tyłu głowy, a to wpływa na tworzenie sztuki. Mówicie, że nie można tak robić, bo wtedy sztuka nie zostanie nominowana. Powinniśmy mieć możliwość tworzenia w taki sposób, który przyjdzie nam do głowy.

Denis podjął słuszną decyzję o podzieleniu wielkiej książki na dwie części. Trzeba pomyśleć o motywach i tym, jak je rozwiniesz na przestrzeni pięciu godzin. Więc nie mówcie, że to się nie zalicza. Nie chodzi o mnie. Chodzi o film.