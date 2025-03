Nowa McGonagall wybrana. Czy fani Harry'ego Pottera ją zaakceptują?

fot. Warner Bros.

Według nowych informacji twórcy serialu Harry Potter wybrali aktorkę do roli profesor McGonagall. Jak donosi scooper MyTimeToShineHello, zaproponowano rolę aktorce Janet McTeer. Potem jego doniesienia potwierdził portal Deadline, który poinformował, że McTeer prowadzi już rozmowy na temat tej postaci.

Jest to jedna z bardziej docenianych współczesnych aktorek, która ma na koncie nominacje do Oscara i Emmy. Widzieliśmy ją w takich tytułach jak Jessica Jones, Niesione wiatrem (nominacja do Oscara), Albert Nobbs (nominacja do Oscara), Menu czy Ozark.

W plotkach mówiono, że kandydatkami do roli McGonagall były również Sharon Horgan i Rachel Weisz, ale McTeer je pokonała.

Harry Potter - obsada serialu

Według Deadline Paapa Essiedu już sfinalizował rozmowy, by zagrać profesora Severusa Snape’a. Przypomnijmy, że profesor McGonagall w filmach o Harrym Potterze była grana przez Maggie Smith.

Potwierdzonym aktorem jest John Lithgow, który zagra Dumbledore’a. Sam aktor potwierdził tę informację w jednym z wywiadów. Brett Goldstein jest brany pod uwagę do roli Hagrida.

Prace na planie ruszą jeszcze w 2025 roku. Premiera pierwszego sezonu Harry'ego Pottera planowana jest na przełom 2026/2027 roku.